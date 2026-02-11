L’odissea burocratica di Ahmen allo Spazio Rossellini

Questa sera, al centro culturale Rossellini, si è consumata l’ennesima tappa dell’odissea burocratica di Ahmen. Lo spettacolo teatrale AHMEN, prodotto da Cromo Collettivo Artistico, è stato rinviato più volte a causa di problemi amministrativi. Nonostante le promesse, il pubblico non è riuscito a vedere lo spettacolo, lasciando molti spettatori delusi e arrabbiati. La situazione mette in luce ancora una volta le lungaggini e le complicazioni che spesso rallentano le iniziative culturali nella capitale.

Cosa: Lo spettacolo teatrale AHMEN, produzione di Cromo Collettivo Artistico per la rassegna Emergenze Drammaturgiche.. Dove e Quando: Sabato 14 febbraio 2026, ore 21.00, presso lo Spazio Rossellini di Roma.. Perché: Un’opera visionaria che trasforma l’iter burocratico dell’immigrazione in un viaggio onirico e psicologico di rara intensità.. Il teatro contemporaneo torna a farsi specchio delle fratture sociali più profonde, portando in scena non solo la cronaca, ma l’anima di chi vive ai margini del riconoscimento istituzionale. Sabato 14 febbraio 2026, lo Spazio Rossellini di Roma ospita AHMEN, un lavoro potente firmato dal Cromo Collettivo Artistico. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - L’odissea burocratica di Ahmen allo Spazio Rossellini Approfondimenti su Rossellini Teatro Argus: la danza come dispositivo di salvezza allo Spazio Rossellini Lunedì 22 gennaio 2026 alle ore 21, allo Spazio Rossellini di Roma, si terrà l’anteprima nazionale dello spettacolo di danza Argus – nuovi dispositivi di salvataggio. “Ero un bullo”: la storia di Daniel Zaccaro allo Spazio Rossellini Questa sera allo Spazio Rossellini di Roma va in scena “Ero un bullo”, uno spettacolo tratto dal libro di Andrea Franzoso. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Rossellini Teatro Argomenti discussi: Costruire un capannone a Torino è un'odissea burocratica: 7 mesi solo per avere il permesso; Treviso, migrante fa domanda di accoglienza ma resta senzatetto per due anni: il Tar gli dà ragione ma lui ormai ha lasciato l'Italia; L’Usl non ha l’indirizzo mail: Vada a stampare al bar; Rifiuti abbandonati in via Palazzaccio, tra gli zozzoni anche organizzazioni insospettabili. Tedofora a Nuoro per errore: l’odissea di Annalisa per correre nella sua VimercateL'incredibile storia di Annalisa Beretta: per errore nominata tedofora a Nuoro, vince la sfida burocratica per correre nella sua Vimercate. Leggi l'intervista. mbnews.it Epilessia, Sensoli (M5S): Odissea burocratica per ottenere un farmacoLa consigliere ha presenta un’interrogazione riguardo alla disponibilità e ai metodi di prescrizione dello Perampanel, farmaco utilizzato per curare alcune forme di epilessia resistenti a normali ... quotidianosanita.it Piccolo estratto di DUE PASSI SONO, della compagnia @carullominasi, andato in scena a @spaziorossellini di Carullo-Minasi regia, testi ed interpretazione di Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi scene e costumi Cinzia Muscolino disegno luci Roberto Bona - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.