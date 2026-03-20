Il Vangelo di Cassandra | la profezia si fa corpo allo Spazio Rossellini

Sabato 21 marzo 2026 alle 21:00, presso lo Spazio Rossellini a Roma, si terrà lo spettacolo teatrale Il Vangelo di Cassandra, scritto e interpretato da Gemma Hansson Carbone. L’evento propone una rappresentazione che unisce recitazione e riflessione, portando in scena un testo che coinvolge il pubblico in un’esperienza di confronto e narrazione. La serata si svolge nel cuore della capitale, in un teatro dedicato all’arte e alla cultura.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Il Vangelo di Cassandra di e con Gemma Hansson Carbone.. Dove e Quando: Spazio Rossellini, Roma; sabato 21 marzo 2026 alle ore 21:00.. Perché: Una rilettura radicale del mito che trasforma la maledizione dell’inaudita in un annuncio di un presente nuovo e dirompente.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta di profonda indagine intellettuale e performativa con l’arrivo allo Spazio Rossellini de Il Vangelo di Cassandra. Sabato 21 marzo, la scena ospiterà Gemma Hansson Carbone, artista poliedrica che firma anche la regia di questo lavoro, basato sulla scrittura densa e visionaria di Dimitris Dimitriadis. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il Vangelo di Cassandra: la profezia si fa corpo allo Spazio Rossellini Articoli correlati Leggi anche: Argus: la danza come dispositivo di salvezza allo Spazio Rossellini La morte ovvero il pranzo della domenica allo Spazio RosselliniCosa: Lo spettacolo teatrale La morte ovvero il pranzo della domenica con Serena Balivo e la regia di Mariano Dammacco. Tutti gli aggiornamenti su Il Vangelo di Cassandra la profezia si... Temi più discussi: Il Vangelo di Cassandra; Il corpo obliquo della parola. Su Il Vangelo di Cassandra di Gemma Hansson Carbone; Marta Celli presenta Kairos a Faenza. Il vangelo di Cassandra. Riflessione sull’identitàQuesta sera alle 21 alle Artificerie Almagià (via dell’Almagià, 2), il Festival di danza urbana Ammutinamenti di Ravenna ospita l’anteprima di ’Il vangelo di Cassandra - annunciazione di una genesi’, ... ilrestodelcarlino.it Omaggio a Dimitriadis con ’Il vangelo di Cassandra’Al Teatro Rasi da oggi a giovedcì (ore 21), la performer e regista italo-svedese Gemma Hansson Carbone porterà in ... msn.com #Ravenna #Teatro "Il vangelo di Cassandra: annunciazione di una genesi" (21:00) #FREETIME x.com Al Teatro Rasi da oggi a giovedì (ore 21), la performer e regista italo-svedese Gemma Hansson Carbone porterà in scena ’Il Vangelo di Cassandra - annunciazione di una genesi’, dall’opera di Dimitris Dimitriadis - facebook.com facebook