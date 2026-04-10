Nel mondo militare, «Epic Fury» ha ottenuto risultati positivi, mentre altri aspetti restano incerti e di difficile previsione. Gli Stati Uniti beneficiano di una maggiore supremazia bellica e di un aumento delle esportazioni di energia. Tuttavia, il regime ha rafforzato la propria posizione, portando a una minore credibilità internazionale e a una Cina che si presenta più consapevole delle proprie capacità e strategie.

La tregua tra Stati Uniti e Iran, cui si è giunti con la determinante mediazione del Pakistan (alleato della Cina), è fragile e soggetta alla propaganda delle due parti, nonché all’attivismo di Israele. Nonostante le incertezze, però, il cessate il fuoco in Iran sembra reggere, in vista dei negoziati diretti tra le parti che inizieranno domani a Islamabad. Dal punto di vista militare, l’operazione «Epic Fury» in Iran è un successo. Secondo i dati presentati dal segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, l’80% della contraerea, il 90% della marina e 450 depositi di missili iraniani sono stati distrutti. Duemila i centri di comando distrutti o neutralizzati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Epic Fury» è stata un successo militare, il resto è un’incognita e i cocci sono nostri

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Temi più discussi: Fallita la previsione USA: dopo un mese di guerra l'Iran non è crollato; Pentagono: 'Sono 365 i militari feriti nell'Operazione Epic Fury'; Trump, avanti con l’Operazione Epic Fury; Il capo del Pentagono, Pete Hegseth su l'operazione Epic Fury: Ha decimato l'Iran.

Iran, Hegseth: Vittoria storica, Iran decimato. Nessun presidente coraggioso come Trump(LaPresse) L'operazione Epic Fury è stata una vittoria storica e schiacciante sul campo di battaglia sotto ogni punto di vista. Lo ha affermato ... stream24.ilsole24ore.com

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“L’operazione Epic Fury è stata una vittoria storica e schiacciante sotto ogni punto di vista”, ha detto il segretario alla Difesa Hegseth nell'ultimo punto stampa al Pentagono. Ma è davvero così In effetti, fin dalle prime ore dopo l'annuncio, la difficile tregua fra U - facebook.com facebook

Tra perdite e arsenali l’America brucia già mezzo mld al giorno. I costi della guerra in salita. Un caccia da solo vale 100 milioni, la guerra del Golfo nel 1991 costò 166 mld: per “Epic Fury” richiesti 200 miliardi. @rantoniucci x.com