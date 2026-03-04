Da Iraqi Freedom a Epic Fury dove nascono e come sono cambiati i nomi delle operazioni di guerra degli Usa | Trump punta sulla letalità

Gli Stati Uniti hanno utilizzato diversi nomi per le operazioni militari, come «Iraqi Freedom» e «Epic Fury», che sono stati creati in vari momenti e contesti. I nomi riflettono spesso la natura e gli obiettivi delle missioni, con alcuni che cambiano nel tempo per adattarsi alle strategie o alla comunicazione pubblica. Recentemente, si parla di un approccio più diretto e letale, con l’amministrazione attuale che punta su questa linea.

Le parole sono importanti. Anche – e forse soprattutto – quando hanno a che fare con la guerra. Un nome può attenuare, esaltare o giustificare. Può persino evocare eroismo, vendetta o furia. E questo è il caso della dicitura scelta dall’amministrazione Trump per l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran: “ Epic Fury ” (Furia Epica). Ma anche quella decisa per i raid contro i siti nucleari iraniani nel giugno 2025, chiamata “ Midnight Hammer ” (Martello di Mezzanotte). Entrambe caratterizzate dall’idea di una potenza letale e di una forza brutale che gli Stati Uniti, come appare evidente, sono in grado di dispiegare. Ma come nascono questi nomi? E in che modo il loro significato e il loro stile sono cambiati nel tempo? Il potere delle parole in guerra. 🔗 Leggi su Open.online

