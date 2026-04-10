Envision Energy Secures $500M Financing Program with BBVA to Accelerate Global Renewable Deployment
Envision Energy ha concluso un accordo con BBVA per un finanziamento di 500 milioni di dollari, finalizzato a sostenere lo sviluppo di progetti nel settore delle energie rinnovabili a livello globale. La cifra sarà destinata a investimenti in impianti di energia sostenibile in diverse nazioni. La partnership tra le due entità mira ad aumentare la capacità di generazione di energia pulita, contribuendo alla crescita del settore nel prossimo futuro.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MADRID, April 10, 2026 PRNewswire — Envision Energy, a global leader in green technologies, has secured a USD 500 million Vendor Financing Agreement with BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB), to support its global business expansion across Europe, Asia and Latin America. This partnership underscores the strong bankability of Envision’s products and its proven track record in delivering large-scale international projects. This marks another milestone in the growing partnership between Envision and BBVA. Earlier this year, Envision successfully signed a USD 600 million equivalent sustainability-linked syndicated loan in Hong Kong, with BBVA serving as one of the mandated lead arrangers. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: PAN GLOBAL COMMENCES 2026 DRILL PROGRAM AT ESCACENA PROJECT, SPAIN
“Resonance – Global Energy Network”, mostra di Antonella Mellini a Sant’IlarioResonance – Global Energy Network è una mostra personale di arte contemporanea di Antonella Mellini, che si terrà all'Auditorium Sant'Ilario di...