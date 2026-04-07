Resonance – Global Energy Network mostra di Antonella Mellini a Sant’Ilario

Dal 10 aprile all’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza si terrà la mostra personale di arte contemporanea intitolata “Resonance – Global Energy Network” dell’artista Antonella Mellini. La mostra presenterà una serie di opere che esplorano temi legati all’energia e alla connessione tra diverse realtà. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 30 aprile, con orari da martedì a domenica.

Resonance – Global Energy Network è una mostra personale di arte contemporanea di Antonella Mellini, che si terrà all'Auditorium Sant'Ilario di Piacenza (corso G. Garibaldi 17) dal 10 al 26 aprile 2026. L'installazione, che presenta il Menhir Project, esplora la connessione tra terra, acqua ed arte. La mostra è interamente incentrata sul Menhir Project, che qui trova una potente espressione site-specific. I menhir, forme verticali ancestrali e simboli di connessione tra terra e cielo, instaurano un dialogo serrato con elementi d’uso comune contenenti acqua. Sembrano in procinto di nascere, riaffermando un profondo legame con l'energia di Madre Terra e con un'invisibile rete globale di forze positive che attraversa il pianeta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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