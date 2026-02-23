PAN GLOBAL COMMENCES 2026 DRILL PROGRAM AT ESCACENA PROJECT SPAIN

Pan Global Resources ha avviato il programma di perforazioni 2026 all'Escacena, in Spagna, a causa della scoperta di nuove formazioni mineralizzate. La società ha pianificato oltre 10 foraggi nel prossimo trimestre, puntando a valutare meglio le risorse del progetto. Le prime perforazioni sono iniziate questa settimana, con l'obiettivo di confermare la presenza di minerali utili. L'attività si concentra in una zona già nota per le sue potenzialità minerarie.

- TSXV: PGZ OTCQB: PGZFF FRA: 2EU VANCOUVER, BC, Feb. 23, 2026 PRNewswire -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" or the "Company") (TSX-V: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) is pleased to announce the commencement of drilling at the El Pozo target in the 100%-owned Escacena Project ("Escacena") located in the Iberian Pyrite Belt in southern Spain. El Pozo is the first target to be tested as part of the 2026 multi-target drill program at Escacena. El Pozo is located less than 3-km north of the Company's La Romana copper-tin-silver deposit and 2-km along-trend west of the Cañada Honda copper-gold deposit.