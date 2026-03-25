Il nuovo consiglio direttivo dell’Ente Parco del Conero ha confermato Luigi Conte come presidente. La decisione è stata presa durante la riunione svoltasi a Sirolo. La nomina di Conte si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche dell’ente, che ha coinvolto i membri del consiglio e si è conclusa con questa scelta.

A deciderlo è stato il nuovo consiglio direttivo insediatosi. Si attende ora, come pura formalità, la ratifica da parte della Regione Marche SIROLO – Come ampiamente previsto il nuovo consiglio direttivo dell’Ente Parco del Conero ha indicato come presidente Luigi Conte. Si tratta quindi di una riconferma che ora la Regione Marche ratificherà a breve. Luigi Conte proseguirà quindi il lavoro avviato nel dicembre del 2023, quando subentrò a Daniele Silvetti, dimessosi dall’incarico per incompatibilità dopo essere stato eletto sindaco di Ancona. Fanno parte del consiglio direttivo, oltre a Conte, anche i riconfermati Giacomo Circelli che è stato proposto come vicepresidente, Valerio Temperini, Annamaria Ciccarelli, Mario Paolucci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Luigi Conte riconfermato alla presidenza dell'Ente Parco del Conero

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