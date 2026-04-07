Elezioni Pirozzi annuncia la ricandidatura a sindaco

Il sindaco ha confermato la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio. La decisione arriva in un momento di avvicinamento alle consultazioni elettorali e riguarda la sua candidatura per un nuovo mandato amministrativo. La comunicazione è stata resa nota tramite un annuncio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui programmi elettorali.

Il primo cittadino uscente punta al bis sostenuto da 'Città Domani 3.0': "Mi ricandido per dare continuità alla concretezza e portare a termine il progetto di rinnovamento infrastrutturale della città" Il sindaco Andrea Pirozzi annuncia la sua ricandidatura in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. A sostenere il primo cittadino uscente sarà la lista ‘Città Domani 3.0’. I sostenitori della lista si sono riuniti nella nuova sede di via Appia, avviando ufficialmente il percorso verso le elezioni amministrative: “L’incontro ha registrato una partecipazione ampia e significativa: accanto al gruppo uscente, erano presenti numerosi esponenti della società civile pronti a contribuire attivamente al futuro della città”. 🔗 Leggi su Casertanews.it Fissata la data delle elezioni provinciali a Chieti, Menna annuncia la sua ricandidaturaCon un decreto firmato questa mattina il presidente Francesco Menna ha stabilito la data delle elezioni per la scelta del presidente e dei 12... Dario Gaglio annuncia la ricandidatura a sindaco di Camastra: “Abbiamo trasformato una crisi in ripartenza”Il primo cittadino rivendica cinque anni di rigenerazione urbana, rilancio economico e coesione sociale: “Oggi il paese crede di nuovo in se stesso,...