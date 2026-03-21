Una comunità energetica si impegna a ridurre le bollette e a promuovere la solidarietà tra i membri. La parrocchia coinvolta nel progetto utilizza fonti di energia rinnovabile per abbassare i costi energetici e favorire la collaborazione tra i partecipanti. L’iniziativa mira a creare un modello di consumo più sostenibile, coinvolgendo la comunità locale in un percorso di responsabilità condivisa.

La sostenibilità ambientale apre nuove frontiere anche in ambito sociale. Lo dimostra il progetto presentato ieri da Alessandro Tripoli dell’ospedale privato accreditato Fogliani, Andrea Serri, presidente della Comunità energetica rinnovabile (Cer) ’Luigi Viappiani SC’ che ha sede a Castellarano, e don Guido Bennati, parroco di San Faustino e Giovita (nella foto). Un progetto grazie al quale l’ energia prodotta dal sole attraverso i pannelli fotovoltaici installati su canonica e scuola genererà proventi e incentivi che saranno destinati non ai singoli soci, ma alle attività pastorali, sociali ed educative della parrocchia: sono 70 le famiglie seguite dal Centro d’ascolto per la distribuzione di cibo e vestiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bollette leggere e solidarietà. La comunità energetica a sostegno della parrocchia

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