Fvg Energia è in prima linea per la comunità energetica regionale

Fvg Energia si impegna attivamente nel promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche regionali. Attualmente, in Friuli Venezia Giulia sono attive oltre settanta Cer, acronimo che indica le Comunità energetiche rinnovabili. Queste iniziative rappresentano un passo importante verso un sistema energetico più sostenibile, favorendo la partecipazione della comunità e l’autoproduzione di energia pulita.

Ci sono già più di settanta Cer in Friuli Venezia Giulia, acronimo che sta per Comunità energetica rinnovabile. È in piena attività il cantiere di idee dal quale sorgerà la Cer di area vasta, fortemente spinta dalla Regione. Una Comunità che dovrebbe definire l’organico dei soci fondatori entro.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Gdf, Regione e Arpa insieme per la tutela dell'ambiente in FvgUn protocollo d'intesa in materia di tutela dell'ambiente è stato sottoscritto, oggi a Trieste, tra il Comando regionale Friuli Venezia Giulia della Guardia di finanza, la Regione Fvg e l'Agenzia regi ... ansa.it

Benzina, la Regione rilancia: distributori bianchi Fvg e carburanti green per abbassare i prezziDalla riforma della benzina agevolata ai progetti pilota sulle pompe pubbliche: il Friuli Venezia Giulia studia una rete regionale senza fini di lucro, puntando su concorrenza, sostenibilità e servizi ... udinetoday.it

