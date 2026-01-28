L' attrice sarà anche produttrice esecutiva mentre la sceneggiatura è affidata a Kim Rosenstock già sceneggiatrice Only Murders in the Building
La notizia circola da poco, ma sta già facendo impazzire i fan di tutto il mondo. Jennifer Grey tornerà a vestire i panni di Baby nel nuovo sequel di Dirty Dancing. L’attrice sarà anche produttrice esecutiva del progetto, mentre la sceneggiatura è affidata a Kim Rosenstock, nota per aver scritto anche alcune puntate di
L a notizia sta già facendo impazzire i fan di tutto il mondo: il sequel di Dirty Dancing si farà e Jennifer Grey sarà la protagonista. Dopo mesi di gossip, ieri la casa di produzione Lionsgate ha ufficializzato la notizia. Ad occuparsi della sviluppo ci saranno Nina Jacobson e Brad Simpson, già nel team di Hunger Games. Cosa sappiamo di questo attesissimo secondo capitolo?. “Il Diavolo (non) veste Prada”: Meryl Streep e Stanley Tucci girano il sequel alla sfilata Dolce&Gabbana X Leggi anche › Eleanor Bergstein: «La vera Baby di Dirty Dancing sono io» Dirty Dancing il sequel: Jennifer Grey tornerà a interpretare Baby. 🔗 Leggi su Iodonna.it
