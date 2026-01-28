La notizia circola da poco, ma sta già facendo impazzire i fan di tutto il mondo. Jennifer Grey tornerà a vestire i panni di Baby nel nuovo sequel di Dirty Dancing. L’attrice sarà anche produttrice esecutiva del progetto, mentre la sceneggiatura è affidata a Kim Rosenstock, nota per aver scritto anche alcune puntate di

L a notizia sta già facendo impazzire i fan di tutto il mondo: il sequel di Dirty Dancing si farà e Jennifer Grey sarà la protagonista. Dopo mesi di gossip, ieri la casa di produzione Lionsgate ha ufficializzato la notizia. Ad occuparsi della sviluppo ci saranno Nina Jacobson e Brad Simpson, già nel team di Hunger Games.

© Iodonna.it - L'attrice sarà anche produttrice esecutiva mentre la sceneggiatura è affidata a Kim Rosenstock, già sceneggiatrice "Only Murders in the Building"

Attrice fin dall'infanzia, ora produttrice, sottolinea l'importanza dell'innocenza come elemento chiave del talento.

