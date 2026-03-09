Per gli Oscar 2026, Jessie Buckley si presenta come la candidata più forte nella categoria come migliore attrice. La sua interpretazione della moglie di Shakespeare nel film

Secondo il sito di previsioni sui premi del mondo dello spettacolo Gold Derby e il comparatore di quote per scommesse Oddschecker, in quasi tutte le categorie ci sono almeno due favoriti che condividono praticamente le stesse possibilità di vincere l’Oscar. Come detto, nella corsa alla statuetta per il miglior attore si prevede uno scontro titanico fra Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l’altra), con la possibile eccezione di Wagner Moura (L’agente segreto) o Ethan Hawke (Blue Moon). Nella categoria del miglior attore non protagonista, si prevede una lotta serrata tra due veterani molto rispettati dal settore: Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra) e Stellan Skarsgård (Sentimental Value). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar 2026, Jessie Buckley è la favorita come migliore attrice: chi è la protagonista di Hamnet che può battere Emma Stone e Jennifer Lawrence

Jessie Buckley: età, carriera e marito dell'attrice di HamnetOriginaria della campagna irlandese, è diventata mamma poco dopo aver recitato nel film di Chloé Zhao, per cui ha vinto il Golden Globe.

Il talento di Jessie Buckley, candidata all'Oscar per Hamnet, in 12 film e serie indimenticabiliJessie Buckley è, senza dubbio, una vera forza della natura: inarrestabile, capace di fare la differenza, potente nell'espressione, dedita al proprio...

