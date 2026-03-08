Luce e gas il bilancio in Provincia | spesa media di 2.214 euro È tra le più basse in Emilia-Romagna

In provincia, le famiglie hanno speso in media 2.214 euro per luce e gas lo scorso anno, uno dei valori più bassi in Emilia-Romagna. Il nuovo decreto energia mira a ridurre le bollette nel 2026, ma i dati attuali mostrano quanto siano state alte le spese nel 2023. L’analisi è stata condotta da Facile.

L'analisi di Facile.it promuove il territorio: luce e gas costano meno che a Ferrara e Parma. Ma gli esperti avvertono: "Con i conflitti i prezzi restano volatili" Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie emiliane-romagnole per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, in Emilia-Romagna, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.270 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco meno di 1.300 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche degli emiliano-romagnoli è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Bollette luce e gas, il triste record di Parma: 2.500 euro a famiglia, spesa più alta in Emilia-Romagna nel 2025

Bollette 2025: a Salerno spesa media di 1.777 euro tra luce e gasLe tensioni internazionali e le possibili oscillazioni del prezzo delle materie prime potrebbero provocare nuovi aumenti, soprattutto per chi ha...

Contenuti utili per approfondire Luce e gas il bilancio in Provincia....

Temi più discussi: Bollette luce e gas, la sorpresa in Emilia Romagna: ecco dove si paga meno (e non è dove pensi); Bollette luce e gas, il triste record di Parma: 2.500 euro a famiglia, spesa più alta in Emilia-Romagna nel 2025; Caro bollette, Ferrara seconda in Emilia Romagna: quasi 2.500 euro a famiglia in un anno; Bollette, Parma maglia nera per il gas in Emilia-Romagna.

Bollette luce e gas, la sorpresa in Emilia Romagna: ecco dove si paga meno (e non è dove pensi)Secondo un’analisi di Facile.it in Emilia Romagna nel 2025 c’è stata una spesa media per le bollette di 2.270 euro a famiglia, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esemp ... msn.com

Bollette 2025, luce più leggera a Rimini ma il gas pesa sul bilancio. Quanto pagano le famiglie riminesiGli esperti di Facile.it: Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo ... riminitoday.it

Emilia Romagna Meteo - facebook.com facebook

Emilia Romagna completato quadro esigenziale SS 12 fondamentale per l’Appennino Modenese. Sinergia #Anas e “LaViaMaestra” promotore del progetto di collegamento leggiEmilia - Romagna: completato quadro esigenziale SS 12 | Ministero delle infras x.com