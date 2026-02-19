Emilia-Romagna | il treno Railjet da Monaco estende la stagione boom di turisti DACH verso la Riviera

Il treno Railjet proveniente da Monaco di Baviera ha esteso la sua corsa, portando più visitatori tedeschi in Emilia-Romagna. La decisione deriva dall’aumento di turisti provenienti dai paesi DACH, attratti dalla bellezza della riviera e dai collegamenti veloci. Le autorità locali hanno deciso di prolungare la stagione, sperando di incrementare il numero di vacanzieri stranieri. Ogni giorno, il treno porta centinaia di persone desiderose di scoprire le città d’arte e le spiagge della regione. La scelta si basa su una strategia di crescita nel settore turistico.

L'Emilia-Romagna rafforza la sua strategia per intercettare il flusso turistico dalla Germania, Austria e Svizzera, potenziando il collegamento ferroviario diretto con Monaco di Baviera. L'iniziativa, presentata alla fiera Free di Monaco, prevede l'estensione fino al 4 ottobre 2026 del servizio Railjet, con l'obiettivo di consolidare la regione come meta privilegiata per i viaggiatori provenienti dai paesi DACH. Una mossa che mira a sfruttare un mercato già florido, rappresentando quasi un terzo degli arrivi turistici internazionali in Emilia-Romagna.

Alla conquista dei turisti tedeschi. Si punta sul treno veloce da MonacoIl treno rapido da Monaco ha portato un incremento di turisti tedeschi in Italia, in particolare nella provincia di Forlì-Cesena.

Il nuovo treno Railjet OBB che collega Italia e Austria, da dove parte e quanto costaDal 14 dicembre è in servizio il nuovo treno Railjet OBB, che collega Italia e Austria, riducendo i tempi di viaggio tra Trieste e Vienna a sole 6 ore.

