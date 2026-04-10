Il governo ha avviato l’iter di un disegno di legge che mira a rafforzare la tutela legale e operativa di volontari della Protezione civile, coordinatori e sindaci coinvolti nelle emergenze. La proposta nasce dopo diverse sentenze giudiziarie che hanno analizzato la gestione delle operazioni di soccorso a livello locale. Il testo si concentra sull’adozione di misure che possano offrire maggiore sicurezza e garanzie a chi interviene in situazioni di emergenza.

Il governo sta lavorando a un disegno di legge per garantire una protezione giuridica e operativa più solida ai volontari della Protezione civile, ai loro coordinatori e ai sindaci, in risposta alle recenti sentenze giudiziarie che hanno colpito la gestione delle emergenze locali. Il provvedimento è attualmente al vaglio del Senato e ha un confronto diretto nel pomeriggio tra le istituzioni regionali del Friuli Venezia Giulia e i rappresentanti del Parlamento a Roma. L'urgenza di questo interven . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenze e sentenze: il nuovo DDL per proteggere soccorritori e sindaci

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La salute è un diritto umano. Ma nelle emergenze spesso viene negato. Conflitti e crisi colpiscono anche la salute mentale: traumi, paura e perdita segnano milioni di persone. x.com