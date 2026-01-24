Referendum 150 sindaci firmano un appello per il No | La riforma non incide sulle vere emergenze della giustizia

Oltre 150 sindaci hanno sottoscritto un appello contro la riforma costituzionale sulla giustizia, promosso da Autonomie Locali Italiane e dal Comitato della società civile per il No. Nel documento si evidenzia come la proposta non affronti le vere emergenze del sistema giudiziario, invitando alla riflessione e al confronto su un tema di grande rilevanza per il Paese.

Oltre 150 sindache e sindaci hanno firmato un appello promosso da Autonomie Locali Italiane (Ali) e dal Comitato della società civile per il No alla riforma costituzionale sulla giustizia. Fra loro Roberto Gualtieri (Roma), Gaetano Manfredi (Napoli), Stefano Lo Russo (Torino), Valentina Cuppi (Marzabotto), Vito Leccese (Bari), Matteo Lepore (Bologna), Massimo Zedda (Cagliari), Sara Funaro (Firenze), Silvia Salis (Genova) e Vittoria Ferdinandi (Perugia). “Continuano ad arrivare in queste ore nuove sottoscrizioni da amministratrici e amministratori locali di tutta Italia”, fa sapere Ali, “a conferma di una forte e diffusa preoccupazione nel mondo dei Comuni rispetto a una riforma che non affronta i problemi reali del sistema giudiziario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, 150 sindaci firmano un appello per il No: “La riforma non incide sulle vere emergenze della giustizia” Referendum sulla riforma della Giustizia, Leccese aderisce all'appello dei 'sindaci per il No'Il referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dal Governo, si svolgerà senza quorum e riguarderà la legge che disciplina la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Leggi anche: Referendum giustizia, Travaglio: “Le vere vittime della riforma sono i cittadini. Votiamo per fermare questa robaccia” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Referendum, oltre 150 sindaci firmano per il no. Gualtieri: Non serve riscrivere la CostituzioneL’appello di Ali – Autonomie locali italiane - contro la riforma della giustizia su cui gli italiani voteranno il 22 e 23 marzo ... msn.com Referendum, appello dei sindaci per il No: firma subito quasi un terzo di quelli umbridi C.F. «I reali problemi della giustizia – quelli che da decenni, oramai, affliggono le nostre città – non sono minimamente considerati da questa riforma costituzionale, che invece pone una particola ... umbria24.it Referendum, oltre 150 sindaci firmano per il No. Gualtieri: “Non serve riscrivere la Costituzione” x.com Un appello per il No nel referendum sulla riforma della giustizia sottoscritto da 180 sindaci. Da La Stampa del 23 gennaio 2026 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.