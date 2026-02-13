Emergenza maltempo nel cosentino | chiuso il ponte tra Rose e Montalto Uffugo

Il maltempo intenso ha causato la chiusura del ponte tra Rose e Montalto Uffugo, lasciando senza collegamento le due comunità. La forte pioggia ha fatto gonfiare il fiume Crati, che ha raggiunto livelli di piena preoccupanti. La strada provinciale 247 rimane interdetta al traffico per motivi di sicurezza, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. La gente di zona si trova ora a dover trovare percorsi alternativi, mentre il rischio di ulteriori allagamenti preoccupa i residenti.

Crati in Piena: Chiuso Ponte Cruciale tra Rose e Montalto Uffugo, Cosenza in Allerta. Un’emergenza maltempo ha portato alla chiusura del ponte sulla strada provinciale 247, che collega i comuni di Rose e Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. La decisione, presa dalla Provincia di Cosenza nella giornata di oggi, 13 febbraio 2026, è una conseguenza diretta del superamento delle soglie di sicurezza del fiume Crati, causato dalle intense precipitazioni che da ore interessano la zona. La chiusura è in vigore dalle ore 13:00 e si protrarrà fino alle 09:00 di lunedì 16 febbraio, per garantire la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su montalto uffugo

Rosellina-Madeo A Montalto Uffugo, il sottopasso di Taverna resta chiuso da quasi dieci anni.

Rosellina Madeo si è presentata questa mattina davanti al municipio di Montalto Uffugo, chiedendo spiegazioni sulla situazione del sottopasso che da settimane rimane chiuso.

Ultime notizie su montalto uffugo

Argomenti discussi: Emergenza maltempo: oltre 320 interventi dei vigili del fuoco, 120 in Calabria; Maltempo, oggi allerta arancione in Calabria. Esondati due fiumi nel Cosentino; Maltempo, allerta gialla in sei regioni. Frana in Costiera amalfitana, voragine nel Viterbese; Maltempo nel Cosentino, l’appello di Graziano Di Natale a Regione e Provincia: Sostegno immediato ai piccoli Comuni.

Emergenza maltempo nel cosentino: chiuso il ponte tra Rose e Montalto UffugoTraffico interrotto fra Rose e Montalto Uffugo, la Provincia di Cosenza con una specifica ordinanza, ha chiuso il ponte sulla S.P. 247 ... cosenzapost.it

Esonda fiume Crati nel cosentino, sommerso parco di pannelli solari(ANSA) - TARSIA, 13 FEB - La violenta ondata di maltempo che ha flagellato nella notte e nella mattinata la provincia di Cosenza, ha determinando ... notizie.tiscali.it

Il monitoraggio rivela accumuli impressionanti: picchi di 197 mm a Montalto Uffugo e raffiche di vento estreme. Sotto osservazione i bacini del Crati, del Savuto e del Lao. - facebook.com facebook