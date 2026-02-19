Morbillo | focolai a Londra e Usa rischio esclusione scuole e allerta per i viaggiatori Aumentano i contagi

Il morbillo ha causato nuovi focolai a Londra e negli Stati Uniti, spingendo le autorità a emettere avvisi per i viaggiatori. In Inghilterra, il virus si sta diffondendo tra i bambini non vaccinati, portando alle porte delle scuole un rischio di restrizioni. Negli Usa, i casi aumentano in diverse città, sollevando preoccupazioni tra i genitori e i medici. La situazione ha portato a un’attenzione maggiore sulla copertura vaccinale e sui potenziali rischi di contagio nelle comunità. Le autorità sanitarie monitorano attentamente gli sviluppi.

Morbillo in Riscossa: Focolai negli Usa e Allarme Scuole a Londra. Il morbillo è tornato a preoccupare le autorità sanitarie di Stati Uniti e Regno Unito, con focolai che si stanno diffondendo rapidamente e che potrebbero portare all’esclusione scolastica dei bambini non vaccinati. L’allarme è scattato in particolare nel nord di Londra e negli Stati Uniti, dove un caso è stato rilevato in un aeroporto internazionale di Philadelphia, evidenziando il rischio di una recrudescenza globale della malattia. L’Epidemia nel Regno Unito: Scuole a Rischio e Misure di Contenimento. Nel Regno Unito, la situazione è particolarmente critica nel nord di Londra, dove un’epidemia a rapida diffusione ha già contagiato almeno 34 bambini in diverse scuole.🔗 Leggi su Ameve.eu Allarme morbillo a Londra: scuole pronte all’esclusione di 21 giorni, in controtendenza con i dati globaliA Enfield, a Londra, si registra un focolaio di morbillo che ha portato le scuole a decidere di escludere gli studenti non vaccinati per 21 giorni. Morbillo, dagli aeroporti Usa alle scuole di Londra: dilagano gli alertIl morbillo si diffonde rapidamente, causando allarmi negli aeroporti statunitensi e nelle scuole di Londra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morbillo, epidemie in crescita: scuole in quarantena a Londra e Usa in allerta; Focolaio di morbillo a Enfield (Londra): scuole in allerta con obbligo di quarantena per i non vaccinati. Morbillo, torna la paura per il virus: nuovi focolai in Gran Bretagna, almeno 34 bambini contagiatiIl morbillo torna a far paura. Dal Regno Unito agli Stati Uniti, arrivano gli alert da parte delle autorità statali sul rischio di una nuova ... msn.com Morbillo a Londra, i bambini non vaccinati a rischio sospensione da scuola: 34 casi in due mesi, molti sono in ospedaleAllarme morbillo a Londra, dove i bambini non vaccinati rischiano la sospensione da scuola per 21 giorni. iLe autorità locali del nord di Londra hanno inviato una ... ilmessaggero.it A un anno dall’inizio del grande focolaio, il morbillo è tornato a circolare stabilmente negli Stati Uniti, segnando la peggiore recrudescenza degli ultimi decenni. L’epidemia è iniziata nel gennaio 2025 in Texas e si è poi estesa a decine di stati, con oltre duemil facebook L’ombra del morbillo sulla South Carolina: quando la politica ignora la scienza medica x.com