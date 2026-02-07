Trasferta a Porto Empedocle per il Pioppo Futsal ad attendere i gialloverdi l’Agrigento Futsal al PalaMoncada

Questa sera il Pioppo Futsal affronta l'Agrigento Futsal in trasferta al Pala Moncada di Porto Empedocle. I gialloverdi di mister Basile cercano punti importanti in questa ventesima giornata di Serie C1. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.

Basile: "Trasferta difficile contro un ottimo avversario, venderemo cara la pelle!" Ventesima giornata di Serie C1 in trasferta per i gialloverdi del Pioppo Futsal, la squadra di mister Basile sarà impegnata questo pomeriggio al Pala Moncada di Porto Empedocle. Ad attendere i gialloverdi i padroni di casa dell’Agrigento Futsal, terzi della classe a 41 punti, maturati grazie a 13 vittorie e 2 pareggi. Gli agrigentini non perdono da 5 partite consecutive, mentre i pioppesi sono reduci dal pareggio casalingo nel derby e si trovano attualmente in settimana posizione in classifica con 29 punti. Il match d’andata terminò in pareggio grazie alla rete di Ferrara a 24 secondi dalla sirena che fece esplodere il Pala Don Bosco al termine di una gara ricca d’emozioni e ritmi altissimi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

Il Pioppo Futsal perde 5-4 in trasferta contro l’Agrigento Futsal al PalaMoncada di Porto Empedocle.

