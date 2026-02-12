San Valentino in Sicilia | tra cinema teatro e l’eco di amori taciuti ad Agrigento e Porto Empedocle

San Valentino in Sicilia si anima tra eventi di teatro e cinema, tra Agrigento e Porto Empedocle. La regione offre spettacoli e iniziative che portano in scena storie d’amore e ricordi di parole mai dette. Centinaia di persone si spostano per godersi una giornata all’insegna della cultura e del divertimento, tra spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. La tradizione si mescola alle nuove proposte, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente in tutta l’isola.

San Valentino in Sicilia: tra mito, cinema e l'eco di parole inespresse. Un fine settimana all'insegna della cultura e del divertimento attende la Sicilia, con un calendario di eventi che spaziano dai palcoscenici di Agrigento ai borghi del Carnevale. Dal 13 al 15 febbraio, la provincia di Agrigento si anima con iniziative che celebrano l'amore, la storia, il mito e la tradizione, offrendo un'ampia scelta di esperienze per residenti e visitatori. Fotinì Peluso e il fascino intramontabile di "Romeo + Juliet". Il teatro Pirandello di Agrigento ospita sabato 14 febbraio, alle ore 18, l'attrice Fotinì Peluso nell'ambito della rassegna "Passo a due".

