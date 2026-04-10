Ematologia operativo il nuovo reparto dell' ospedale di Viterbo diretto da Roberto Latagliata

Da viterbotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 10 aprile, il nuovo reparto di ematologia dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo è entrato in funzione. La struttura, diretta dal dottor Roberto Latagliata, è ora operativa e pronta a ricevere i pazienti. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'azienda sanitaria locale, che ha annunciato l'apertura del reparto e la disponibilità di nuovi servizi dedicati all’ematologia.

Il nuovo reparto di ematologia dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo è ufficialmente operativo da oggi, venerdì 10 aprile. “Un traguardo storico per l'Ail di Viterbo e per la Tuscia”, lo definisce la presidente dell'associazione contro leucemie, linfomi e mieloma, Patrizia Badini. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Sanita’: si rafforza ospedale Viterbo, Rocca inaugura reparto ematologia “altro traguardo”

Il reparto di Ematologia dell'ospedale accoglie una minorenne proveniente da Gaza [FOTO]Il reparto di Ematologia di Pescara accoglie una ragazza di 17 anni proveniente da Gaza.

roberto latagliata ematologia operativo il nuovoEmatologia all’ospedale Santa Rosa, da oggi operativo il nuovo reparto. La presidente Patrizia Badini: Un traguardo storico per l’Ail ViterboNewTuscia – VITERBO . Da oggi è operativo il nuovo reparto di ematologia dell’ospedale Santa Rosa, un traguardo storico per l’Ail Viterbo e per la Tuscia. Lo afferma la presidente Patrizia Badini, c ... newtuscia.it

Ematologia al Santa Rosa, plauso al nostro iscritto Roberto LatagliataNewTuscia – VITERBO – Esprimo il plauso mio personale e quello della Cisl medici a Roberto Latagliata, iscritto al nostro sindacato e dirigente dell’ematologia dell’ospedale ‘Santa Rosa’ di Viterbo, ... newtuscia.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.