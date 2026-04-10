Ematologia operativo il nuovo reparto dell' ospedale di Viterbo diretto da Roberto Latagliata

Oggi, venerdì 10 aprile, il nuovo reparto di ematologia dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo è entrato in funzione. La struttura, diretta dal dottor Roberto Latagliata, è ora operativa e pronta a ricevere i pazienti. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'azienda sanitaria locale, che ha annunciato l'apertura del reparto e la disponibilità di nuovi servizi dedicati all’ematologia.

Il nuovo reparto di ematologia dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo è ufficialmente operativo da oggi, venerdì 10 aprile. “Un traguardo storico per l'Ail di Viterbo e per la Tuscia”, lo definisce la presidente dell'associazione contro leucemie, linfomi e mieloma, Patrizia Badini. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Sanita’: si rafforza ospedale Viterbo, Rocca inaugura reparto ematologia “altro traguardo” Il reparto di Ematologia dell'ospedale accoglie una minorenne proveniente da Gaza [FOTO]Il reparto di Ematologia di Pescara accoglie una ragazza di 17 anni proveniente da Gaza. Ematologia all’ospedale Santa Rosa, da oggi operativo il nuovo reparto. La presidente Patrizia Badini: Un traguardo storico per l’Ail ViterboNewTuscia – VITERBO . Da oggi è operativo il nuovo reparto di ematologia dell’ospedale Santa Rosa, un traguardo storico per l’Ail Viterbo e per la Tuscia. Lo afferma la presidente Patrizia Badini, c ... newtuscia.it Ematologia al Santa Rosa, plauso al nostro iscritto Roberto LatagliataNewTuscia – VITERBO – Esprimo il plauso mio personale e quello della Cisl medici a Roberto Latagliata, iscritto al nostro sindacato e dirigente dell’ematologia dell’ospedale ‘Santa Rosa’ di Viterbo, ... newtuscia.it