Il reparto di Ematologia dell' ospedale accoglie una minorenne proveniente da Gaza FOTO
Questa notte, il reparto di Ematologia di Pescara ha accolto una ragazza di 17 anni proveniente da Gaza. È arrivata con un volo dell’Aeronautica militare, in un’operazione umanitaria. La giovane, affetta da anemia emolitica, ora riceve le cure necessarie in Italia.
Il reparto di Ematologia di Pescara accoglie una ragazza di 17 anni proveniente da Gaza.È arrivata la scorsa notte, con un volo dell’Aeronautica militare proveniente dalla Striscia di Gaza, una giovane palestinese affetta da anemia emolitica, nell’ambito dell’operazione umanitaria coordinata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri che ha permesso il trasferimento in Italia di 26 pazienti, accompagnati dai rispettivi familiari, provenienti dalla Striscia di Gaza bisognosi di cure mediche urgenti. Per la sua patologia, l’ospedale di Pescara è stato individuato come centro di riferimento per la sua presa in carico.🔗 Leggi su Ilpescara.it
