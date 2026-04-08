L’ospedale Santa Rosa di Viterbo ha inaugurato un nuovo reparto di ematologia, segnando un ulteriore passo avanti nella struttura. La cerimonia è stata presieduta dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha partecipato all’evento insieme a figure istituzionali e operatori sanitari. La realizzazione di questa nuova sezione si inserisce nel processo di potenziamento dell’ospedale, che si sta consolidando come punto di riferimento per la salute nella zona.

Si rafforza l’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato oggi il nuovo reparto di ematologia, realizzato al termine di un importante intervento di riqualificazione e ristrutturazione che ha interessato un’intera ala dell’ottavo piano del blocco ospedaliero B. Alla visita istituzionale, che si è svolta questa mattina, ha preso parte anche il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi. Durante l’iniziativa è stato inoltre trasmesso un videomessaggio del presidente nazionale Ail (Associazione italiana contro le leucemie), Giuseppe Toro. Investimenti e Innovazioni Strutturali.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: si rafforza ospedale Viterbo, Rocca inaugura reparto ematologia “altro traguardo”

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