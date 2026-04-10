Elon Musk attacca WhatsApp sul problema della crittografia | Non è più affidabile

Elon Musk ha criticato pubblicamente WhatsApp, sottolineando che l'app di messaggistica non sarebbe più affidabile. La presa di posizione arriva in risposta alle accuse avanzate in un procedimento legale collettivo contro Meta, società proprietaria di WhatsApp. Musk ha evidenziato problemi legati alla crittografia dell'app, senza entrare nel dettaglio delle accuse o delle prove presentate. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla sicurezza delle comunicazioni digitali.

Elon Musk ha contestato l'affidabilità di WhatsApp facendo leva sulle recenti accuse mosse da una class action contro l'app di messaggistica di Meta. Al centro delle critiche c'è la crittografia end-to-end, un tempo fiore all'occhiello della strategia di Zuckerberg per proteggere le chat degli utenti, ma che oggi sembra interessata da uno strategico cambio di rotta per venire incontro alle richieste dei governi. 🔗 Leggi su Fanpage.it “L’autismo non è solo Elon Musk”: perché una narrazione distorta rischia di lasciare indietro i casi più graviDalla diagnosi al "dopo", le famiglie con autismo si trovano spesso in un labirinto di costi e carenze strutturali. “Puoi votare mia nipote?”: come funziona la “truffa della ballerina” su WhatsappI carabinieri della Cyber Investigation di Napoli hanno diffuso informazioni sulla nuova frontiera delle truffe online su Whatsapp: un messaggio che... Si parla di: Elon Musk assume in Italia, l’annuncio di Andrea Stroppa: per lavorare su xAI; Elon Musk attacca l’industria auto europea: Non innova abbastanza.