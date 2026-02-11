Puoi votare mia nipote? | come funziona la truffa della ballerina su Whatsapp
I carabinieri di Napoli hanno muso l’attenzione su una nuova truffa che gira su Whatsapp. Si tratta di un messaggio che chiede di votare una nipote, di solito una ballerina, ma in realtà serve ai criminali per prendere il controllo dell’account. La truffa si diffonde rapidamente e può mettere in difficoltà chi cade nel trucco.
I carabinieri della Cyber Investigation di Napoli hanno diffuso informazioni sulla nuova frontiera delle truffe online su Whatsapp: un messaggio che invita l'utente a votare per una nipote, spesso una ballerina, e che consente ai criminali di appropriarsi dell'account.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Napoli Cyber
‘Potresti votare mia nipote?’: ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp
La polizia ha messo in guarda gli utenti di WhatsApp dopo aver scoperto una nuova truffa chiamata Ghost Pairing.
“Puoi votare per mia figlia?”, comincia così la truffa della ballerina: attenzione può rubarti tutto
Nelle ultime settimane del 2026, una nuova truffa su WhatsApp sta facendo paura.
Ultime notizie su Napoli Cyber
Argomenti discussi: Truffa della ballerina su Whatsapp, un messaggio dal contatto amico: Puoi votare per mia nipote?; Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; 'Potresti votare mia nipote?': ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp; Whatsapp, la truffa per rubare account e dati: Puoi votare per mia nipote.
Puoi votare mia nipote?: come funziona la truffa della ballerina su WhatsappI carabinieri della Cyber Investigation di Napoli hanno diffuso informazioni sulla nuova frontiera delle truffe online su Whatsapp: un messaggio che invita ... fanpage.it
‘Potresti votare mia nipote?’: ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp(ANSA) – NAPOLI, 11 FEB – Potresti votare per mia nipote?: si chiama Ghost Pairing ed è la truffa on-line consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell’account WhatsApp Web delle vittime ... espansionetv.it
Allarme truffe su WhatsApp a #Napoli: il messaggio “Ciao, puoi votare per mia nipote” nasconde il rischio di furto dell’account. Si tratta del cosiddetto Ghost Pairing, una tecnica che permette ai criminali di attivare WhatsApp Web su un loro dispositivo dopo av - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.