A Bologna, nella piazza del Partito Democratico, Elly Schlein ha dichiarato il suo netto no al referendum sulla giustizia. La consultazione si svolgerà il 22 e 23 marzo, a una settimana di distanza. La giornata ha visto la leader del partito esprimersi pubblicamente contro la proposta sulla separazione delle carriere giudiziarie.

Bologna, 15 marzo 2026 - Manca una settimana alla chiamata alle urne, il 22 e 23 marzo si vota sulla separazione delle carriere. Per dire No al referendum della giustizia questa mattina il Pd è in piazza San Francesco, dove è arrivata Elly Schlein. Folla di persone: stimate 2mila presenze. Schlein saluta Bologna. " Ciao Bologna - saluta Elly Schlein dal palco -. Bologna ricorda molto bene la guerra e per questo sempre si mobilita per la guerra. Va fermata la guerra illegale di Trump e Nethaniau. Il nostro governo deve escludere qualsiasi autorizzazione a qualsiasi supporto a questa guerra di Trump. Siamo sempre stati al fianco del popolo iraniano" con il movimento per le donne, popolo che si "è battuto contro il regime a costo della vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, la piazza del Pd con Elly Schlein: "No al referendum sulla giustizia"

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