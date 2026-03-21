Giorgia Meloni parla di speranza Elly Schlein difende lo status quo

Durante un’edizione speciale del Tg La7 dedicata al referendum, si sono svolti due interventi distinti di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Meloni ha espresso un messaggio di speranza, mentre Schlein ha difeso le posizioni dello status quo. Le due figure sono state intervistate separatamente da Enrico Mentana, senza interagire tra loro in studio. La trasmissione ha presentato quindi due punti di vista diversi sulla stessa tematica.

Stili e argomenti diversi fino all’ultimo. All’edizione speciale del Tg La7 per il referendum va in onda il duello, in differita, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein: ognuna è intervistata da sola da Enrico Mentana, non si incrociano nemmeno negli studi. È l’occasione per lanciare l’appello finale agli elettori prima del silenzio imposto dalla legge, e il risultato è la giusta conclusione di quello che si è visto finora. Da una parte, una premier che sta sui contenuti della riforma e fa il possibile per renderli semplici. Dall’altra, una leader d’opposizione che attribuisce al governo il disegno eversivo per cui «chi prende un voto in più alle elezioni non debba essere giudicato» e appena può devia il discorso su altri argomenti, come la vicenda di Garlasco e la politica di Donald Trump. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni parla di speranza, Elly Schlein difende lo status quo Articoli correlati Giorgia Meloni, la telefonata con Elly Schlein: ecco cosa si sono detteNonostante quello che continua a propagandare la sinistra, Giorgia Meloni intende coinvolgere l'opposizione negli aggiornamenti sulla guerra in Iran. Da Tolkien a Pasolini, tra Elly Schlein e Giorgia Meloni la battaglia ora è anche culturale(Adnkronos) – Difficile immaginare le schiere del Nazareno, alla testa Francesco Boccia, cingere d'assedio Minas Tirith. Una raccolta di contenuti su Giorgia Meloni Temi più discussi: Iran, Meloni: Crisi complessa, Italia non in guerra. Tasse a chi specula su carburanti; Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e crisi in Medio Oriente: le Comunicazioni del Presidente Meloni al Senato; Meloni a Milano per il Sì al referendum: Qui nessuno vuole liberarsi della magistratura; Il fact-checking di Meloni a Pulp Podcast. Meloni, due sorelle in campo per il referendum: Giorgia parla nel podcast di Fedez, Arianna evoca i magistrati-eroiLa premier sceglie i toni garantisti per gli ultimi colpi della campagna elettorale. E ribadisce: Non si vota su di me. Comunque non mi dimetterei se vince il No. Ignazio La Russa: Non siamo mangia ... quotidiano.net L'indiscrezione: Giorgia Meloni a Pulp Podcast di Fedez per parlare del referendumL'indiscrezione: Giorgia Meloni a Pulp Podcast di Fedez per parlare del referendumSecondo il Fatto Quotidiano giovedì uscirà una puntata del format del rapper e Mr Marra in cui sarà ospite Giorgia Meloni. Da palazzo Chigi al momento non confermano ... today.it “Votate perché non ci debba più essere una vergogna come quella che stiamo vedendo a Garlasco”, disse Giorgia Meloni a dicembre 2025, lanciando da Atreju la campagna referendaria. Ieri, quando le è stato chiesto cosa c’entri il caso di Garlasco con la rifo facebook Caso Delmastro, Giorgia Meloni commenta: "Errore di leggerezza, ma niente legami con la criminalità" x.com