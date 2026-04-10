Elisabetta Gregoraci ritrova l’amore con un giovane imprenditore

Elisabetta Gregoraci è stata fotografata in compagnia di un giovane imprenditore, confermando così una relazione già sospettata da tempo. Le immagini ritraggono i due insieme mentre si scambiano sguardi e condividono momenti di vicinanza, senza che si notino atteggiamenti pubblicitari o esibizionisti. La donna appare serena e naturale, mentre il giovane imprenditore si mostra altrettanto a suo agio.

Le immagini confermano una relazione già intuìta da tempo: tra sguardi complici e momenti condivisi, la conduttrice e il giovane imprenditore mostrano una sintonia autentica lontana dal clamore mediatico La voce circolava già da giorni, ma adesso trova una conferma evidente: Elisabetta Gregoraci ha iniziato una nuova storia sentimentale. A parlare non sono interviste o annunci ufficiali, bensì scatti che raccontano più di mille parole, realizzati nella splendida cornice di Portofino. Accanto a lei si distingue Lodovico Patti, giovane imprenditore con cui condivide momenti di evidente armonia. Tra le strade raffinate del borgo ligure e il panorama sul mare, i due si muovono con semplicità, mostrando una sintonia spontanea fatta di gesti quotidiani e sguardi intensi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l’amore con Lodovico PattiSi chiama Lodovico Patti la nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci: a paparazzarli il settimanale Diva e Donna.

Chi è Lodovico Patti, l’imprenditore 28enne nuovo fidanzato di Elisabetta GregoraciÈ un imprenditore più giovane di 22 anni l’uomo indicato come il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci.

Temi più discussi: Elisabetta Gregoraci, weekend d'amore a Portofino col 28enne Lodovico Patti; Elisabetta Gregoraci, chi è il nuovo fidanzato Lodovico Patti: l'imprenditore (giovanissimo) che l’ha conquistata; Elisabetta Gregoraci a Portofino con Ludovico Patti: chi è il fidanzato 28enne; Elisabetta Gregoraci, gli addominali scolpiti oscurano Alice Campello, sola ai Rolex di Monte-Carlo.

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Elisabetta Gregoraci paparazzata con Lodovico Patti. Ecco chi è il giovane imprenditore e cosa si sa sulla relazione. - facebook.com facebook