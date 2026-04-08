Elisabetta Gregoraci è stata fotografata insieme a Lodovico Patti, che è diventato il suo nuovo compagno. Le immagini sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e delle fan della conduttrice. La coppia è stata immortalata durante un’uscita pubblica, confermando così la loro relazione. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato ufficialmente dalle parti interessate.

Si chiama Lodovico Patti la nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci: a paparazzarli il settimanale Diva e Donna. E' da un anno che circolano indiscrezioni su una loro liaison Elisabetta Gregoraciha ritrovato l’amore, la conduttrice è stata fotografata daDiva e Donnain compagnia di un uomo molto giovane,un imprenditore 28enne, Lodovico Patti.I due hanno 22 anni di differenza ma non è un problema per Elisabetta che ormai si frequenta sempre più spesso con uomini più giovani. InfattiGregoracinon è solita mostrarsi in pubblico con le sue fiamme, almeno che non si tratti di un rapporto consolidato. Ad esempio,con Giulio Fratini, è venuta allo scoperto solo dopo svariati mesi di frequentazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elisabetta Gregoraci ha ritrovato l’amore con Lodovico Patti

Chi è Lodovico Patti, il (presunto) compagno di Elisabetta GregoraciElisabetta Gregoraci è da sempre molto legata alla famiglia e, soprattutto durante vacanze e festività, non passa inosservata la vicinanza (sempre...

Chi è Lodovico Patti, l’imprenditore 28enne nuovo fidanzato di Elisabetta GregoraciÈ un imprenditore più giovane di 22 anni l’uomo indicato come il nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci.

Si parla di: Antonella Fiordelisi, un viaggio a Bali con Giulio Fratini che profuma di fiori d’arancio: È un compagno fantastico. Stiamo insieme da un anno, il nostro amore va bene ed è grande e sincero.

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