WTA di Hobart impresa di Elisabetta Cocciaretto | l’Azzurra vince in finale e fa bis personale
Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il titolo al WTA di Hobart, iniziando la stagione con una vittoria in finale. La giocatrice italiana si è distinta nel torneo, ottenendo un risultato importante che rappresenta un passo significativo nel suo percorso professionale. La vittoria a Hobart segna un momento positivo per il tennis italiano, confermando l'ottimo stato di forma di Cocciaretto in questa fase iniziale dell’anno.
Hobart – L’azzurra Elisabetta Cocciaretto comincia al meglio la stagione vincendo il torneo Wta 250 di Hobart. Netta la vittoria in finale contro l’americana e numero 3 del seeding e 30 Wta Iva Jovic con un doppio 6-4 che va a chiudere una settimana perfetta per Cocciaretto, con un solo un set perso in tutto il torneo, proveniendo dalle qualificazioni). Per la marchigiana si tratta del secondo titolo Wta in carriera dopo quello vinto a Losanna nel 2023. Grazie ai punti ottenuti l’azzurra risalirà alla numero 56 del ranking Wta. (Fonte Adnkronos) Foto Sposito Fitp – internazionaliditalia.com ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: WTA Hobart 2026, Elisabetta Cocciaretto vince all’esordio nel main draw ed avanza agli ottavi di finale
Leggi anche: Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: dove può arrivare se vince la finale a Hobart
WTA Hobart 2026, trionfo Cocciaretto: batte Jovic e mette in bacheca il 2° titolo in carriera; Cocciaretto stende Jovic e trionfa a Hobart. Il suo 2026 parte col botto; WTA Hobart: Cocciaretto supera Li in tre set, avanti anche Raducanu; Cocciaretto trionfa a Hobart, battuta Jovic in finale.
Balzo enorme di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: 24 posizioni guadagnate a Hobart! - La tennista marchigiana, dopo aver superato le qualificazioni, è riuscita a ... oasport.it
Wta Hobart - Cocciaretto trionfa dalle qualificazioni e conquista il suo 2° titolo - Elisabetta Cocciaretto, partendo dalle qualificazioni, ha conquistato il secondo titolo della sua carriera al Wta 250 d ... msn.com
Hobart, hurrà Cocciaretto! Vince il suo secondo titolo partendo dalle qualificazioni. "Una settimana inaspettata" - 4 Ana Jovic e conquista il secondo titolo WTA, tre anni dopo la prima finale giocata (e persa) a Hobart ... sport.virgilio.it
Complimenti!! Elisabetta Cocciaretto vince il torneo di Hobart!! Partire dalle qualificazioni ed arrivare a vincere è una bella impresa #cocciarettowinner #primorofeoazzurro2026 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.