Tabellone WTA Charleston 2026 | Elisabetta Cocciaretto unica azzurra al via con vista su Pegula

Al torneo WTA di Charleston 2026 partecipa come unica italiana Elisabetta Cocciaretto, dopo aver vinto il torneo di Hilton Head. La competizione, attiva da oltre vent’anni, mantiene il suo ruolo nel circuito professionistico. La giocatrice azzurra si prepara ad affrontare la manifestazione, che si svolge in una delle tappe storiche del tennis femminile.

Erede del torneo di Hilton Head, il WTA di Charleston occupa un posto unico da più di vent’anni nel circuito professionistico. Si tratta, infatti, del solo evento che si disputa su una particolare superficie, la terra verde, che ha anche un altro nome particolare, har-tru. Un nome dall’origine particolarissima: har è, in realtà, l’acronimo di Henry Alexander Robinson, l’uomo che per sommi capi ebbe l’idea della terra verde, mentre tru si lega a un commento della moglie, “true color”. Si è trattato di una superficie utilizzata anche in tre edizioni degli US Open a Forest Hills (1975-1977), prima dell’approdo a Flushind Meadows. Al via di questo torneo c’è un’italiana: Elisabetta Cocciaretto, accreditata della testa di serie numero 14 e pertanto, considerato il fatto che qui le partecipanti sono 48, ha un bye al primo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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