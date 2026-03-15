FdI prepara il terreno per le comunali e presenta la sua candidata sindaca di Fondi | sarà Annarita Del Sole

Fratelli d’Italia ha annunciato la candidatura di Annarita Del Sole come futura sindaca di Fondi, segnando l’avvio ufficiale della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali. La presentazione è stata comunicata in vista delle consultazioni amministrative che si terranno nel prossimo futuro nella città. La decisione riguarda il supporto del partito alla candidata e l’organizzazione delle future attività elettorali.

L'evento in programma martedì 17 marzo. Calandini: "Una figura che nasce dalla società civile e che porta con sé una lunga esperienza nel mondo della scuola e dell’impegno sul territorio" Fratelli d’Italia apre ufficialmente la strada verso le prossime elezioni comunali nella città di Fondi e lo fa annunciando la presentazione della candidata sindaca Annarita Del Sole. L'evento di presentazione è in programma martedì 17 marzo alle 18 all’Hotel del Conte. All’incontro interverranno Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio; l’europarlamentare Nicola Procaccini; il presidente della federazione... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Elezioni comunali 2026, ufficiale a Trecate: Rosa Criscuolo candidata sindaca Loreto Progressista, la candidata sindaca sarà l'avvocato Annamaria RagainiL'associazione culturale ha deciso di partecipare alle prossime elezioni amministrative con lo scopo di riportare temi ritenuti prioritari...