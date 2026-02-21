Amministrative Maria Luigia Iodice la candidata del campo largo a Marcianise
Maria Luigia Iodice si presenta come candidata sindaca di Marcianise, sostenuta dal campo largo, in vista delle elezioni di maggio. L'ex consigliera regionale ha deciso di candidarsi dopo aver incontrato diversi cittadini nel centro storico, ascoltando le loro richieste. La sua campagna si concentra sulla riqualificazione delle aree pubbliche e sul miglioramento dei servizi. La sfida principale sarà convincere gli elettori a sostenerla alle urne.
Tempo di lettura: < 1 minuto È l’ex consigliera regionale Maria Luigia Iodice, la candidata sindaco unitaria del Campo Largo a Marcianise (Caserta) in vista delle prossime elezioni Amministrative di maggio. È quanto emerso ieri sera dalla riunione convocata per arrivare a una scelta condivisa sul candidato. Erano presenti il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, A Testa Alta, Casa Riformista, Sinistra e Cambiamento, Avanti, Civica e Libera, Marcianise Resiliente. Il confronto è stato franco, rapido e soprattutto unanime, tutte le forze presenti hanno espresso piena convergenza sul nome di Iodice (medico di professione).🔗 Leggi su Anteprima24.it
VERSO LE COMUNALI MARCIANISE - Il M5S scioglie la riserva: sosterremo la candidatura a sindaco di Maria Luigia Iodice10:18:58 Il Movimento 5 Stelle scioglie la riserva e annuncia la propria convinta adesione alla candidatura di Maria Luigia Iodice quale figura di riferimento della coalizione del campo largo di centr ... casertafocus.net
