amministrative maria luigia iodice la candidata del campo largo a marcianise

Tempo di lettura: < 1 minuto È l’ex consigliera regionale Maria Luigia Iodice, la candidata sindaco unitaria del Campo Largo a Marcianise (Caserta) in vista delle prossime elezioni Amministrative di maggio. È quanto emerso ieri sera dalla riunione convocata per arrivare a una scelta condivisa sul candidato. Erano presenti il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, A Testa Alta, Casa Riformista, Sinistra e Cambiamento, Avanti, Civica e Libera, Marcianise Resiliente. Il confronto è stato franco, rapido e soprattutto unanime, tutte le forze presenti hanno espresso piena convergenza sul nome di Iodice (medico di professione).🔗 Leggi su Anteprima24.it

