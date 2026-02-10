La serie Bridgerton torna a far parlare di sé, questa volta per le acconciature che sfoggiano i personaggi. Sono pettinature complesse, piene di dettagli, che uniscono romanticismo e eleganza senza troppi fronzoli. Molti spettatori si sono lasciati catturare dal fascino di questi stili d’epoca rivisitati in chiave moderna.

La serie Bridgerton ha ridefinito il concetto di glamour d’epoca, riportando in auge acconciature elaborate che uniscono romanticismo e raffinatezza. Le protagoniste della saga televisiva hanno trasformato le pettinature in veri e propri accessori di stile, con ricci definiti, intrecci complessi e dettagli gioiello che completano il look complessivo. Tra le proposte più iconiche, i raccolti voluminosi con ciocche ondulate e ciuffi laterali rimandano al fascino ottocentesco, adattabile a eventi formali o serate di gala. Gli chignon bassi e morbidi, spesso accompagnati da nastri o fermagli preziosi, offrono un’alternativa elegante e moderna, capace di esaltare la naturalezza del volto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La serie Bridgerton ha ridefinito il concetto di glamour d’epoca, riportando in auge acconciature che uniscono romanticismo ed eleganza

Approfondimenti su Bridgerton Serien

Con la scomparsa di Valentino Garavani, si chiude un capitolo importante della moda italiana.

Dai narcisi di William e Kate al glamour della famiglia monegasca, il nostro viaggio esplora momenti di romanticismo, eleganza e quotidianità reale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Bridgerton Season 4 Part 2 Trailer | Kate and Anthony return with their baby

Ultime notizie su Bridgerton Serien

Argomenti discussi: Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioni; ‘Bridgerton’ sta perdendo la sua scintilla?; In Bridgerton 4 c'è un dettaglio che ha mandato in tilt i fan più attenti; Come Yerin Ha è diventata Sophie Baek in Bridgerton 4 (e perché ha cambiato il personaggio).

Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioniCon la data del 26 febbraio 2026 ormai segnata sul calendario a caratteri cubitali, i fan della serie tv ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes si preparano a scoprire come si chiuderan ... tg24.sky.it

In Bridgerton 4 c'è un dettaglio che ha mandato in tilt i fan più attentiNei primi episodi della nuova stagione, un elemento fuori tempo ha acceso la discussione online tra spettatori e appassionati di storia. Un piccolo errore che riapre il dibattito sulle libertà creativ ... vanityfair.it

La produzione di Bridgerton potrebbe trovare dei nuovi Hyacinth e Gregory Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile recasting dei personaggi in vista delle ultime due stagioni della serie Netflix. A rilanciare la notizia è stata Julia Quinn, autrice dei - facebook.com facebook

In occasione della quarta stagione di Bridgerton, il brand italiano celebra l’artigianato dei cappelli nel mondo regale della serie Netflix x.com