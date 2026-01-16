Stile e gioielli in versione maschile l’eleganza che va oltre il genere | al via una mostra a Palazzo Morando

A Palazzo Morando a Milano si inaugura una mostra dedicata allo stile e ai gioielli maschili, evidenziando come l’eleganza possa essere espressa oltre i confini del genere. Dal 1953, quando Marilyn Monroe cantava che i diamanti sono i migliori amici delle ragazze, l’attenzione all’estetica maschile si è evoluta, integrando accessori e dettagli che riflettono personalità e raffinatezza senza tempo.

Milano – Era il 1953 quando Marilyn Monroe, nel film “Gli uomini preferiscono le bionde”, cantava “I “diamanti sono i migliori amici delle ragazze“. E oggi, potremmo dire che lo sono anche dei ragazzi se, come svela la bella mostra allestita a Palazzo Morando ( The Gentleman - Stile e gioielli al maschile, sino al 27 settembre 2026), “c’è una riscoperta del gioiello da parte degli uomini”. I “preziosi“ passano da una funzione pratica, di status, a quella più prettamente estetica, più libera. “Oggi molti gioielli hanno superato la divisione fra maschile e femminile diventando genderfluid, creati dai designer per celebrare l’autenticità delle persone che li indossano”, conferma Mara Cappelletti curatrice della mostra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stile e gioielli in versione maschile, l’eleganza che va oltre il genere: al via una mostra a Palazzo Morando Leggi anche: The Gentleman. Stile e gioielli al maschile Leggi anche: Trame di vita e racconti di stile nella mostra "Il kimono maschile" di Palazzo Mocenigo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. The Gentleman – Stile e gioielli al maschile; The Gentleman. Stile e gioielli al maschile in mostra a Milano; Milano: The Gentleman - Stile e gioielli al maschile - Mostra Arte del gioiello in Lombardia; The Gentleman, stile e gioielli al maschile in mostra a Milano. Jo Squillo: THE GENTLEMAN Stile e gioielli al maschile - Un’indagine storica in chiave cronologica e tematica sull’estetica maschile, tra ornamento e abito, attraverso un percorso espositivo dal XVIII secolo ai giorni nostri. tgcom24.mediaset.it

The Gentleman: stile e gioielli al maschile, mostra - strumenti fondamentali per definire ruoli, status e personalità all’interno della società. mentelocale.it

The Gentleman. Stile e gioielli al maschile - Un viaggio tra ornamento e abito che ripercorre tre secoli di estetica maschile, con preziosi prestiti da archivi e maison come Bulgari e Damiani. ilgiorno.it

Stile essenziale, eleganza moderna Orologio uomo Daniel Wellington Classic Multi-Eye in acciaio nero con quadrante grigio e cinturino mesh intercambiabile. Un classico rivisitato per ogni occasione. #gioielligino #since1985 #dw #orologi #DanielWe - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.