Ciclismo Egan Bernal | Vorrei partecipare al Giro d’Italia serve guadagnarsi il posto

Con l’avvicinarsi della nuova stagione ciclistica, gli appassionati seguono con interesse le ambizioni dei principali atleti. Egan Bernal ha dichiarato di voler partecipare al Giro d’Italia, sottolineando che per conquistare un posto in squadra sarà necessario dimostrare il proprio valore durante gli allenamenti e le gare. La stagione si preannuncia ricca di sfide e opportunità per i ciclisti di rilievo internazionale.

Con la nuova stagione alle porte, è tempo per i grandi protagonisti del ciclismo mondiale di programmare i loro appuntamenti. Può però accadere che alcuni team, come la Ineos Grenadiers, non abbiano ancora deciso tutte le pedine da schierare per i Grandi Giri. La squadra britannica, infatti, non sembra avere le idee chiarissime, come emerso anche dalle parole di Egan Bernal. Il colombiano sembrava essere uno dei corridori scelti per il prossimo Giro d'Italia ma l'arrivo in squadra di Oscar Onley, quarto al Tour 2025, sembra aver cambiato i programmi del team Ineos. Il sudamericano non ha però nascosto alla stampa la volontà di partecipare alla Corsa Rosa, vinta nel 2021 e chiusa l'anno scorso in top 10 (settimo posto).

