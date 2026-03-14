Con il ticket sui farmaci la gente si cura meno

Dopo la reintroduzione del ticket sui farmaci in Emilia-Romagna a maggio 2025, sono stati venduti quasi 3 milioni di farmaci in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In sette mesi, rispetto a maggio-novembre 2024, si è registrato un calo consistente nelle vendite di medicinali. La misura ha avuto un impatto diretto sulla spesa dei cittadini e sulla quantità di farmaci acquistati.

“In soli 7 mesi del 2025 dopo la reintroduzione nel mese di maggio del ticket sui farmaci da parte della Regione Emilia-Romagna sono stati venduti in meno quasi 3 milioni di farmaci rispetto al corrispondente periodo di maggio – novembre del 2024. Quel ticket è una tassa sulla salute che spinge gli emiliani e i romagnoli a curarsi meno e non ha risolto i grandi problemi della sanità regionale, in particolare quello delle liste d’attesa infinite o addirittura chiuse.” È quanto ha dichiarato il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e membro della segreteria nazionale del partito, Pietro Vignali, illustrando gli ultimi dati sulle vendite dei farmaci in Emilia-Romagna che ha recuperato dagli uffici regionali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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