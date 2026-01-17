Belen Rodriguez confessa effetti avversi permanenti al vaccino Covid | Da quando l' ho fatto sto male a volte non riesco neanche ad alzarmi

Belen Rodriguez ha condiviso di aver sperimentato effetti avversi duraturi dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid, affermando di sentirsi spesso molto stanca e di avere difficoltà a recuperare le energie. La showgirl argentina ha anche riferito che alcuni dei suoi amici stanno vivendo situazioni simili, evidenziando come tali effetti possano influire sulla qualità della vita.

La showgirl argentina: "Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Queste cose ti lasciano senza forza fisica. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così." Belen Rodriguez ha confessato di non stare bene da quando ha fatto il vaccino Covid, parlando di effetti avversi che ormai sembrano essere permanenti. La showgirl argentina ha rivelato di sentirsi spesso stanca: "A volte non riesco neanche ad alzarmi, queste cose ti lasciano senza forza fisica". Di recente, inoltre, ha avuto di nuova "la febbre a 39, stavo veramente sotto a un treno". Per contrastare l'eccessiva stanchezza, Belen ha ammesso di fare "flebo di vitamine". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

