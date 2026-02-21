Dazi Trump cambia ancora e passa dal 10 al 15% Cosa resta in vigore oggi? Zero certezze sui vantaggi per l' Europa
L’aumento dei dazi dal 10 al 15% deciso dall’amministrazione Trump causa incertezza tra gli operatori economici europei. La misura, che ha riguardato molte importazioni, ha spinto le aziende a rivedere le strategie di approvvigionamento. Tuttavia, la Corte Suprema USA ha invalidato solo lo strumento usato per imporre i dazi, lasciando ancora in vigore le tariffe. Questa decisione crea ulteriori dubbi sui benefici concreti per l’Europa e le sue imprese.
L’euforia è stata di breve durata. La sentenza della Corte suprema sui dazi americani per l’Europa cambia meno di quanto sembri. Come minimo, la cautela è d’obbligo prima di celebrare «la fine dei dazi». E a testimoniarlo è anche il nuovo cambio - dal 10 al 15% - del dazio «universale», per tutti, annunciato unilateralmente dal presidente Trump, oggi. «Sulla base di un'analisi approfondita, dettagliata e completa della ridicola, mal scritta e straordinariamente antiamericana decisione sui dazi emessa ieri, dopo molti mesi di riflessione, dalla Corte suprema degli Stati Uniti, vi prego di lasciare che questa dichiarazione serva a rappresentare che io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, aumenterò, con effetto immediato, la tariffa mondiale del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno «derubato» gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io!), al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%», ha scritto su Truth. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
