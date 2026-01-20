Il centro L’Aquilone di nuovo sicuro i ragazzi tornano a casa

Il centro L’Aquilone di Rignano torna operativo, offrendo un ambiente sicuro e accogliente per i giovani con disabilità. Qui, i ragazzi partecipano a attività educative e di socializzazione, contribuendo al loro sviluppo e benessere. L’impegno del centro è garantire un luogo di supporto e inclusione, valorizzando le capacità di ciascuno e rafforzando il senso di comunità nel territorio.

"L’Aquilone è un luogo a cui Rignano vuole bene: qui tanti ragazzi con disabilità svolgono quotidianamente attività educative e di socializzazione". Così il sindaco Giacomo Certosi ha festeggiato il taglio del nastro che sancisce ufficialmente la rinascita del centro sociale, chiuso per tre anni a causa di infiltrazioni che avevano impregnato le pareti rendendolo non sicuro. "Questo risultato – ha detto il primo cittadino di fronte ai ragazzi che frequentano il centro, alle loro famiglie, gli operatori e tanti cittadini - è stato possibile grazie alla collaborazione tra tutti i livelli istituzionali e al lavoro serio e costante di tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della riapertura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il centro L’Aquilone di nuovo sicuro, i ragazzi tornano a casa Il centro l’Aquilone riapre le porte: "Fondamentale per la comunità"Il centro diurno L’Aquilone riapre le sue porte, rappresentando un punto di riferimento importante per la comunità locale. Centro infanzia Aquilone, l'inaugurazione dopo l'ampliamento. Il Comune: «Rafforziamo offerta educativa»Sabato 13 dicembre 2025, l’Amministrazione Comunale di Selvazzano Dentro inaugurerà il nuovo Centro infanzia Aquilone, recentemente ampliato e rinnovato. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Interventi di manutenzione nei centri infanzia “Mondolfi” e “Aquilone” - Livorno 8 gennaio 2025 Interventi di manutenzione nei centri infanzia “Mondolfi” e “Aquilone” ... livornopress.it Rignano sull’Arno riapre il Centro “L’Aquilone” che restituisce a tante persone uno spazio prezioso di aggregazione, supporto e socialità. Quando luoghi come questo tornano a vivere, è tutta la comunità che ritrova energia e speranza. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.