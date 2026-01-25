Il cinema Nuovo Aquilone di Lecco si conferma un punto di riferimento culturale e di aggregazione per la comunità. Grazie all’impegno dei volontari e alla collaborazione con la parrocchia di San Nicolò, il cinema continua a offrire momenti di qualità, consolidando la propria presenza e raggiungendo sempre più appassionati. Un percorso di crescita che valorizza il territorio e promuove la cultura cinematografica locale.

Vola sempre più in alto il cinema Nuovo Aquilone di Lecco: il prevosto e i volontari della parrocchia di San Nicolò plaudono a un'esperienza di cultura e aggregazione che vuole continuare a crescere. Grazie non solo a pellicole di successo, ma anche e soprattutto di qualità.

Il Nuovo Aquilone sempre più in alto: Tanti sold out di qualità. Il bilancio più che positivo tracciato dal prevosto Bortolo Uberti. È un buon segno. È il segno di una città che riflette, si confronta, discute di argomenti tutt'altro che mediocri.

Il nuovo Aquilone di Lecco: un avvio di 2026 da record. Cinema d'autore e cineforum conquistano il pubblico, tra proiezioni internazionali e film d'autore. La seconda parte del cineforum Emozioni è aperta agli abbonamenti fino al 10 febbraio.

