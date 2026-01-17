Donne pace e sicurezza | rivendicare l’agenda in un mondo frammentato convegno con Ascani

Il 19 gennaio a Roma si terrà il convegno “Donne, pace e sicurezza: rivendicare l’agenda in un mondo frammentato”, organizzato da Wiis Italia. L’evento, che si svolgerà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, si propone di affrontare le tematiche legate al ruolo delle donne nella promozione della pace e della sicurezza in un contesto internazionale complesso.

ROMA – Lunedì 19 gennaio, alle ore 14.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Donne, pace e sicurezza: rivendicare l’agenda in un mondo frammentato”, Primo Forum annuale di Wiis Italia, in vista della Riunione della Global Alliance a Roma. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

