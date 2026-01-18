L’interesse per Youssef En-Nesyri continua a crescere, con diverse squadre che valutano un suo possibile trasferimento. Recentemente, si sono aggiunte anche l’Aston Villa e altre società, complicando la strada verso la Juventus. La situazione dell’attaccante marocchino si evolve, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sui trasferimenti. Restano da seguire gli sviluppi per capire quale sarà la prossima destinazione del giocatore.

En-Nesyri Juve, il giocatore sarebbe stato proposto anche all’Aston Villa. Sul marocchino, oltre ai bianconeri, c’è anche il Napoli di Conte. Il panorama del calciomercato internazionale sta vivendo ore di fermento, con il nome di un protagonista assoluto che continua a rimbalzare tra le sedi dei principali club europei. Al centro dei rumors troviamo En-Nesyri, la cui situazione sta generando un vero e proprio intrigo di mercato che vede coinvolte diverse realtà di prestigio L’attaccante, protagonista di una carriera di alto livello tra Liga e Super Lig, è considerato un pezzo pregiato dei gialloneri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juve, la strada per il marocchino si complica? Questa squadra si è inserita nella corsa all'attaccante. I dettagli

Palestra Juve, si complica la corsa per il talento italiano? Quella squadra di Serie A è pronta a muovere i primi passi concreti. I dettagli

La corsa per il talento italiano si fa più complessa, con la Juventus pronta a muovere i primi passi concreti. Nel frattempo, il Milan sfida i bianconeri e l’Inter per un esterno, considerando anche possibili scambi. Seguiremo gli sviluppi di queste trattative e le strategie delle principali squadre di Serie A in un mercato sempre più competitivo.

Marusic Juve, si complica la pista che porta all’esterno della Lazio: un’altra big di Serie A si è inserita con decisione nella trattativa. Di chi si tratta

Recenti sviluppi rendono più complessa la trattativa per Marusic, con un’altra grande squadra di Serie A interessata al suo acquisto. Dopo le voci sulla possibile cessione alla Juventus, si parla ora di un possibile trasferimento al Milan di Allegri. Restano da chiarire i dettagli e le intenzioni delle parti coinvolte, mentre il mercato continua a muoversi. Ecco le ultime novità sul futuro dell’esterno biancoceleste.

