Eccolo Ambra Angiolini presenta così il nuovo compagno E il commento della figlia Jolanda

Ambra Angiolini ha annunciato pubblicamente di aver iniziato una relazione con un nuovo compagno, senza nascondere la sua scelta. La presentazione è avvenuta attraverso una pubblica apparizione in cui ha mostrato il suo nuovo partner. La figlia dell’attrice ha commentato pubblicamente la notizia. Dopo settimane di indiscrezioni, foto rubate e indizi sui social, la conferma ufficiale è arrivata in modo diretto.

Ambra Angiolini esce allo scoperto e lo fa senza troppi giri di parole. Dopo mesi di voci, paparazzate e indizi social, arriva la conferma che molti aspettavano: l’attrice ha un nuovo compagno. Un volto legato al mondo dello spettacolo, una presenza già intravista accanto a lei negli ultimi tempi, ma mai davvero ufficializzata fino a ora. Il gossip circolava da settimane, ma mancava ancora quel dettaglio capace di trasformare i rumors in qualcosa di concreto. Ora invece c’è, ed è arrivato direttamente dai social, tra uno scatto condiviso e una dedica che non è passata inosservata. Un nuovo amore dopo la fine della relazione lunga 11 anni con il cantante Francesco Renga. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ambra Angiolini paparazzata con il nuovo compagno: chi è Pico CibelliDopo le ultime delusioni amorose Ambra Angiolini ha ritrovato il sorriso accanto al nuovo compagno Pico Cibelli.

Ambra Angiolini e Jolanda Renga: come affrontare il giudizio su noi stessiUn dialogo tra Ambra Angiolini e Jolanda Renga: madre e figlia, due sensibilità che si incontrano per raccontare il corpo come luogo di esperienza,...

Temi più discussi: Ambra Angiolini esce allo scoperto: ecco chi è la sua nuova fiamma – La foto; Ambra Angiolini, la dolce dedica al nuovo fidanzato Pico Cibelli: Sei tanto bello, più del pane; Ambra Angiolini e Luca Bizzarri nel settembre di Attraverso Festival; Ambra Angiolini innamoratissima di Pico Cibelli: Sei tanto bello, più del pane. La tenera dichiarazione sui social.

Ambra Angiolini, la dolce dedica al nuovo fidanzato Pico Cibelli: Sei tanto bello, più del paneAmbra Angiolini e il nuovo fidanzato Pico Cibelli non si nascondono più e scherzano allegramente sui social. Al gioco partecipa anche Jolanda Renga ... dilei.it

Pico Cibelli, chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini: «Sei tanto bello, più del pane preferito»Amore e social vanno ormai a braccetto. Dopo la foto condivisa da Ambra Angiolini alla fine di marzo, ad aprile è stato Pico Cibelli a pubblicare ... msn.com

"Sei tanto bello, più del pane preferito" Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono ufficialmente una coppia - facebook.com facebook