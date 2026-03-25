Nelle ultime ore sono state pubblicate immagini che mostrano Ambra Angiolini insieme a Pico Cibelli, suo nuovo compagno. La cantante e attrice è stata paparazzata in compagnia dell'uomo, dopo aver attraversato alcune difficoltà sentimentali. Le foto sono state diffuse sui social, senza ulteriori dettagli riguardo alla loro relazione.

Dopo le ultime delusioni amorose Ambra Angiolini ha ritrovato il sorriso accanto al nuovo compagno Pico Cibelli. Dopo mesi di indiscrezioni e alcune foto, che avevano fatto parlare di una frequentazione speciale, la coppia è finalmente uscita allo scoperto. I fotografi del settimanale Chi hanno sorpreso l'attrice e il manager discografico a spasso per Milano mano nella mano insieme alla figlia di Ambra, Jolanda. Le immagini parlano da sole: i gesti d'affetto e i baci scambiati davanti alla gente per strada non lasciano dubbi sul tipo di relazione. Come documentato dai paparazzi la storia tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli è già in fase avanzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ambra Angiolini paparazzata con il nuovo compagno: chi è Pico Cibelli

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