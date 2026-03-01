Ambra Angiolini e Jolanda Renga | come affrontare il giudizio su noi stessi

Ambra Angiolini e Jolanda Renga sono madre e figlia e hanno avviato un dialogo sulla relazione con il proprio corpo. Insieme, condividono le loro esperienze e sensibilità, affrontando temi legati alla percezione di sé, alle fragilità e ai momenti di rinascita. La conversazione si concentra sul modo in cui ciascuna vive e interpreta il proprio corpo nel percorso personale.

Un dialogo tra Ambra Angiolini e Jolanda Renga: madre e figlia, due sensibilità che si incontrano per raccontare il corpo come luogo di esperienza, fragilità e rinascita. Succederà domani sera, alle 20,30, all'Oratorio San Filippo Neri. Ambra porta con sé un curriculum artistico di tutto rispetto, iniziato molto presto con programmi come Bulli e Pupe e Non è la Rai e che l'ha esposta allo sguardo pubblico e alla severità dei giudizi. La sua è una testimonianza personale della lotta contro i disturbi alimentari. Sei anni fa ha pubblicato 'InFame' e nel 2024 ha iniziato a promuovere la campagna 'Non è il cibo il mio disturbo alimentare', confermando il suo impegno sul tema.

