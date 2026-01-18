Corriere dello Sport – che festa per la vittoria dello United nel derby! La Roma osserva…

Il Corriere dello Sport riporta la recente vittoria dello United nel derby di Manchester, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi dei Red Devils. La Roma, intanto, osserva con attenzione gli sviluppi del calciomercato, rimanendo vigile sulle potenziali opportunità di rafforzamento. Questa vittoria rappresenta un momento importante per lo United, mentre le dinamiche del mercato continuano a suscitare interesse e attesa tra gli appassionati di calcio.

2026-01-18 16:09:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: MANCHESTER (INGHILTERRA) – Festa grande a Manchester, sponda ‘ Red Devils ‘, per la vittoria nel derby con il City di Guardiola. Tre punti di importanza capitale per Michael Carrick che, alla prima sulla panchina dello United, non sbaglia. Chi ha celebrato il trionfo nella stracittadina è Joshua Zirkzee: l’olandese, obiettivo di mercato della Roma e al centro di continue voci extracampo, non è sceso in campo a causa di un infortunio muscolare ma si è lasciato andare, sui social, alla gioia più sfrenata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Corriere dello Sport: Hojlund esulta «I gol? Conta la vittoria»

Rasmus Hojlund sottolinea l'importanza della vittoria, mettendo in secondo piano i gol segnati. Le sue parole evidenziano un approccio orientato al risultato, indipendentemente dalla singola rete. Questo atteggiamento riflette la sua determinazione e il focus sulla prestazione di squadra, confermando come ogni azione contribuisca al successo complessivo. Un messaggio chiaro che unisce la sua esperienza tra Riyadh e Cremona.

Corriere dello Sport: "Mai come ieri contava solo il risultato e il Napoli, dopo tre pareggi consecutivi e 4 punti persi contro Verona (2-2) e Parma (0-0) al Maradona, è riuscito a chiudere una serata difficilissima, piena di sofferenza per l’ottima interpretazione del - facebook.com facebook

PIO TUTTO L'Inter stacca il Napoli Juve, blitz in Spagna: ha in pugno il terzino del Celta Mingueza La prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 15 gennaio #CorrieredelloSport x.com