Dopo un anno di sperimentazione, sono stati attivati 28 nuovi Punti di intervento rapido dall’Azienda Usl Toscana Centro. Questi centri sono ora operativi e disponibili in diverse zone della regione, con l’obiettivo di fornire risposte immediate alle richieste di assistenza. La loro inaugurazione segna un passo importante per il potenziamento dei servizi locali dedicati alla tutela della salute e del benessere dei cittadini.

Empolese-Valdelsa, 10 aprile 2026 – Dopo un anno di sperimentazione, via all’attivazione dei nuovi Punti di intervento rapido dell’Azienda Usl Toscana Centro. Nell’Empolese Valdelsa i cosiddetti Pir saranno attivati a Empoli (Casa della Comunità Sant’Andrea), Montelupo, Vinci, Fucecchio e Certaldo. Sono serviti dodici mesi di test sul campo in alcune Case di comunità della regione (tra cui quella di Vinci) per dare ufficialmente forma ed estendere a tutto il territorio di competenza dell’azienda sanitaria questi centri dotati di tecnologie per la diagnostica di primo livello. Qui, a pieno regime, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi con tele-refertazione, ecografie, esami del sangue rapidi e piccoli interventi come suture o medicazioni complesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco i Punti di Intervento Rapido. Diventano operativi 28 nuovi centri

Punti di intervento rapido: 28 sedi attive in Toscana centro contro le urgenze minoriDopo dodici mesi di sperimentazione sul campo, i Punti di intervento rapido (Pir) passano dalla fase di test all’estensione su scala più ampia nel...

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Temi più discussi: Ecco i Punti di Intervento Rapido. Diventano operativi 28 nuovi centri; Asl Toscana Centro, partono i nuovi Punti di intervento rapido; Sanità, nuovi servizi pubblici per fare esami e evitare di andare al pronto soccorso; La Asl Toscana centro apre nuovi PIR, i Punti di intervento rapido: uno sarà a Reggello.

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Nei punti di intervento rapido analisi veloci, suture, medicazioni, ma anche ecografie ed ecg. Per accedere bisogna chiamare il 116117 oppure rivolgersi al proprio medico o pediatra, ma ci si può anche presentare direttamente - facebook.com facebook

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