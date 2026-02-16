Protezione civile Comune e Unione Valle Savio promuovono un percorso formativo per i Centri operativi comunali

Il Comune di Cesena, insieme all’Unione Valle Savio, ha avviato un corso di formazione per i responsabili dei Centri operativi comunali, dopo che una recente allerta meteo ha messo a dura prova le strutture locali. La decisione deriva dalla necessità di preparare meglio il personale a gestire emergenze simili in futuro. Il percorso mira a migliorare le competenze operative e la capacità di coordinamento durante le situazioni di crisi.

Sono oltre 100 i dipendenti dei sei Comuni dell’Unione che partecipano al percorso sul rafforzamento delle competenze per la preparazione e gestione delle emergenze Proseguono, accanto alle opere di ripristino e messa in sicurezza realizzate sul territorio comunale, e in parte ancora in corso, le attività di rafforzamento organizzativo del Comune di Cesena e dei Comuni dell’Unione Valle Savio che punta sulla formazione del proprio personale in vista delle emergenze future. A questo proposito, da novembre 2025 è stato avviato un articolato progetto formativo a tappe che si concluderà in primavera, dedicato ai dipendenti all’interno dei Comuni della Valle del Savio e del Comune di Cesena che, in qualità di nuclei specialistici, in caso di emergenza, entrano a far parte del Coc - Centro Operativo Comunale, la struttura preposta al coordinamento delle funzioni di Protezione civile a livello locale: dal coordinamento generale alla logistica, dalla assistenza alla popolazione al volontariato, fino alla comunicazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

